Усик заказал Дорофееву для дочери: зажигательные танцы на корпоративе (видео)

Как прошел день рождения дочери боксера

Так, Елизавете исполнилось 15 лет еще 24 февраля. Но празднование было перенесено на несколько дней. И 28 февраля друзья и любящие родители собрались, чтобы поздравить девочку.

Платье жены Усика (скриншот)

Жена Усика выбрала для праздника роскошное корсетное платье, которое легко трансформировалось в дерзкое боди. А дочь звездной пары примерила стильное черное платье и дополнила свой "лук" брендовыми кедами.



Дочь Усика (скриншот)

Боксер праздновал день рождения дочери в черном костюме. Кстати, со сцены он произнес трогательную речь, в которой рассказал интересную историю.

Усик растрогал словами о дочери (скриншот)

"Я ее очень люблю. Она очень меня стимулировала по жизни. Когда она была маленькая, я был на Олимпийских играх. И мы разговаривали с Катей по видеосвязи, а она мне сказала: "Папа, привези золото", - вспомнил Усик.

"Золото было привезено, и, слава Богу, Олимпийская медаль принадлежит ей", - добавил он.

Ну а главной звездой развлекательной программы стала Дорофеева. Певица "зажгла" и исполнила свои песни, гости не могли удержаться и танцевали вместе с ней. Также на сцену выходила дочь боксера, ее друзья.

На видео попали и Усики. Спортсмен и его жена "отрывались" под трек "А я все плакала" и не скрывали счастья.

Сколько стоит выступление Нади на корпоративе - неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что речь идет о десятках тысяч долларов. Несколько лет назад Дорофеева брала, как утверждали блогеры, примерно 20 тысяч долларов.

Что известно о семье Усика

Боксер уже много лет живет в браке с Екатериной. Они поженились в 2009 году в Симферополе. После 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, Усик и его семья переехали в Киев.

Усик и его жена воспитывают четверых детей:

15-летнюю Елизавету

11-летнего Кирилла

9-летнего Михаила

годовалую Марию.



Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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