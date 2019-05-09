Усик травмировался: сможет ли спортсмен вернуться на ринг

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Александр Усик показал травмированную руку

Александр Усик разорвал бицепс во время подготовки к бою с Карлосом Такамом, что вынудило спортсмена отменить дебют в супертяжелом весе на 25 мая. Подробности инцидента сообщил промоутер украинца Эдди Хирн.

"У него разрыв бицепса, операция не потребуется. Думаю, что он вернется в августе или примерно в это время. Думаю, через пять недель он вновь сможет тренироваться", - сообщил промоутер.

Ранее Александр Усик показал травмированную руку, вместе с тем пожелав не отчаиваться и верить в лучшее.

"Простите все за ожидания. Ничего, мы вернемся сильнее. На все воля божья. У нас все нормально. Хорошее и позитивное настроение. Всем добра!" - заявил Усик в видео.

Видео: (YouTube/UkraineAtamansPRO)

Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.

Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.

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