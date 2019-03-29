Названий суперник Усика в дебютному бою у суперважкій вазі

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Залишилося визначитися з датою

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе свій перший поєдинок в суперважкій ваговій категорії проти камерунця Карлоса Такама. Про це повідомив промоутер українця Едді Хірн, передає BoxingScene.

За його словами, найбільш ймовірними варіантами для проведення бою вважаються дати 17 і 25 травня, а остаточне рішення з цього питання буде протягом найближчих днів.

Наступний бій Усика повинен був відбутися 18 травня в Чикаго, але Хирн намір перенести дату, тому що в цей день пройде зустріч важкоатлетів Деонтея Уайлдера проти Домініка Брізіла.

Напередодні Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.

Пізніше організація підтвердила, що отримала заяву від Усика про зміну вагової категорії, тому чемпіонський пояс у першій важкій вазі тепер вакантний.

El ucaraniano Oleksandr Usyk envió, este miércoles 27 de marzo, una carta al Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo, en la cual manifiesta su deseo de combatir en la categoría de los Pesados y, por tal motivo, deja vacante el Súper Campeonato Crucero de la AMB. pic.twitter.com/GKaS27UXug — WBA Boxing (@WBABoxing) March 27, 2019

"У середу Усик відправив в WBA офіційний лист, в якому висловив бажання виступати у важкій вазі. З цієї причини пояс WBA (Super) тепер вакантна", - йдеться на офіційній сторінці WBA в Twitter.