Джошуа проведе бій-реванш проти Усика

Колишній чемпіон світу з боксу за трьома престижними версіями британець Ентоні Джошуа хоче провести бій-реванш проти українця Олександра Усика. З такою заявою виступив промоутер Джошуа Едді Хірн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Isport .

Як стало відомо перед боєм, у разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик - Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов'язковий повторний поєдинок.

Напередодні бою з українцем британський чемпіон підтвердив, що якщо він програє, то відбудеться негайний реванш Усик - Джошуа.

"Я неминуче отримаю реванш, якщо трапиться найгірше в поєдинку з Усиком. Я не зовсім розумію, яка ситуація у Тайсона Ф'юрі. Так що, якщо я програю, я знову буду битися з Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіона буде відкладено. Якщо я здолаю Усика, буду битися з Ф'юрі або Вайлдером", - заявив Джошуа.

Своєю чергою промоутер українського боксера Олександр Красюк зазначав, що реванш Усик - Джошуа мав величезне значення для британця, коли підписувався контракт на перший бій.

"В угоду на бій Усика і Джошуа питання реваншу прописане для Ентоні, адже він чемпіон. Йому був важливий цей пункт у контракті. Питання реваншу стоїть дуже гостро. Ми прописали контракт на фантастичних умовах для Олександра Усика. Є всі шанси побачити два бої поспіль Усика з Джошуа", - сказав Красюк.

Таким чином, реванш Усик-Джошуа повинен відбутися, але коли й де відбудеться повторний поєдинок, поки невідомо.