"Україна повертає своє": президент привітав Усика з історичною перемогою
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський подякував Олександру Усику за завоювання чемпіонських титулів. Він став володарем поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO у важкій вазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.
Він назвав перемогу цінною для України.
"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO - знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще більш цінна перемога", - написав Зеленський.
Нагадаємо, новий чемпіон за чотирма версіями Олександр Усик заявив, що поєдинок з британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як він і припускав.