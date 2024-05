Усик щемливо висловився про батька після перемоги над Ф'юрі: ці слова важко слухати без сліз

Так, глядачі з усього світу звернули увагу на те, як Усик згадав про батька після перемоги. І на конференції боксера спитали, чому для нього це так важливо.

Боксер пояснив, що дуже сумує за своїм батьком. Коли він почав про це говорити, його обличчя одразу змінилися, на очах з'явилися сльози.

"Я казав батьку: ти живеш там, я живу тут. Будь ласка, не приходь до мене, я люблю тебе", - сказав Усик.

За словами боксера, йому дуже важко, коли батько "приходить" до нього. Адже в ці моменти він починає пригадувати усе своє життя. Батько Усика теж був боксером у молодості, його не стало у 2012 році.

"Я знаю, він тут", - сказав чемпіон.

Усі присутні аплодували Усику, а сам він вже не стримував емоції. Відео з його словами про батька розчулило мережу, у коментарях юзери пишуть, що їм було важко не заплакати, коли вони слухали боксера.

Oleksandr Usyk in tears at his post-fight press conference after beating Tyson Fury as he gets emotional discussing his late father: "I know he's here."



[ @Queensberry] pic.twitter.com/202rCxfVKJ