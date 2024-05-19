ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти: что известно о состоянии боксера

Воскресенье 19 мая 2024 05:11
UA EN RU
У Усика после боя с Фьюри подозревали перелом челюсти: что известно о состоянии боксера Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинец Александр Усик после победного боя с британским боксером Тайсоном Фьюри вынужден был отправиться в больницу из-за подозрения на перелом челюсти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.

Из-за своего визита в больницу Усик не присутствовал на состоявшейся после боя пресс-конференции. Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, Усик отправился в больницу по рекомендации врачей.

Позже Усик все же приехал на пресс-конференцию и был там вместе с Красюком. При общении с журналистами на лице украинца были заметны гематомы, полученные после пропущенных ударов от Тайсона.

Напомним, сегодня ночью Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
Аналитики ISW объяснили, почему Россия нацелилась на захват Волчанска
Аналитики ISW объяснили, почему Россия нацелилась на захват Волчанска
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому