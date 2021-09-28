Реванш Усик - Джошуа може пройти в Києві, але є ряд умов

Реванш між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа може пройти в Києві на НСК "Олімпійський". Але при організації поєдинку є ряд обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Усика і його промоутера Олександра Красюка.

"Це лютий-березень. "Олімпійський", зима, лютий... Ну можливо, якщо буде +20, було б комфортно... Ми хочемо, щоб в Україні проходили події такого масштабу. Є купа обставин, ми зробимо все, що від нас залежить, щоб максимально скористатися такими шансами", - зазначив він.

За словами Красюка, є обмеження за часом, в рамках якого має відбутися реванш

Нагадаємо, на минулих вихідних Усик у Лондоні сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа і відібрав у нього пояс WBA, IBF, WBO і IBO.

Українець був визнаний переможцем одноголосним рішенням суддів. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.