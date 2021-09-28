ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Реванш Усик - Джошуа може пройти в Києві, але є ряд умов

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 вересня 2021 12:52
Реванш Усик - Джошуа може пройти в Києві, але є ряд умов Фото: Ентоні Джошуа і Олександр Усик (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Реванш між боксерами Олександром Усиком і Ентоні Джошуа може пройти в Києві на НСК "Олімпійський". Але при організації поєдинку є ряд обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Усика і його промоутера Олександра Красюка.

За словами Красюка, є обмеження за часом, в рамках якого має відбутися реванш

"Це лютий-березень. "Олімпійський", зима, лютий... Ну можливо, якщо буде +20, було б комфортно... Ми хочемо, щоб в Україні проходили події такого масштабу. Є купа обставин, ми зробимо все, що від нас залежить, щоб максимально скористатися такими шансами", - зазначив він.

Нагадаємо, на минулих вихідних Усик у Лондоні сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа і відібрав у нього пояс WBA, IBF, WBO і IBO.

Українець був визнаний переможцем одноголосним рішенням суддів. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Ентоні Джошуа
NEWS
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду