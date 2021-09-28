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Усик розповів, чому давав інтерв'ю українською: "подумав, що буде не дуже красиво"

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 15:25
Усик розповів, чому давав інтерв'ю українською: "подумав, що буде не дуже красиво" Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Артем Горовенко

Новоспечений чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа розповів журналістам, чому перед боєм спілкувався з представниками ЗМІ українською мовою.

Про це наш спортсмен повідав вже після повернення до Києва, де його в "Борисполі" зустрічали сотні шанувальників і журналістів.

За словами Усика, мотивацією давати інтерв'ю перед боєм саме українською стало не що інше, як спілкування з ним перекладачки.

"Перекладачка, прекрасна жінка, перекладала мені українською мовою... Я подумав, що буде якось не дуже красиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Може, вона просто не знає російську мову, і я відповідав їй українською мовою", - сказав Усик.

Тим часом вже стали відомі перші деталі бою-реваншу між Усиком і Джошуа. Зокрема, цей поєдинок може пройти на "Олімпійському" в Києві за деяких певних умов.

Нагадаємо, що Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа. Сам українцем зізнався, що танцювати не планував, але знайшов у собі сили, щоб продемонструвати рухи, що вже стали фішкою Олександра.

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Олександр Усик
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