Усик розповів, чому давав інтерв'ю українською: "подумав, що буде не дуже красиво"

Новоспечений чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа розповів журналістам, чому перед боєм спілкувався з представниками ЗМІ українською мовою.

Про це наш спортсмен повідав вже після повернення до Києва, де його в "Борисполі" зустрічали сотні шанувальників і журналістів.

За словами Усика, мотивацією давати інтерв'ю перед боєм саме українською стало не що інше, як спілкування з ним перекладачки.

"Перекладачка, прекрасна жінка, перекладала мені українською мовою... Я подумав, що буде якось не дуже красиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Може, вона просто не знає російську мову, і я відповідав їй українською мовою", - сказав Усик.