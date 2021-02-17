Вік Христа: видовищні нокаути Ломаченко у святковій підбірці (відео)

Український боксер Василь Ломаченко святкує 17 лютого своє 33-річчя. Багаторазовий Олімпійський чемпіон України та Європи, володар Кубка Вела Баркера, заслужений майстер спорту і найтитулованіший боксер України народився в 1988 році в Одеській області.

Дитинство Василя Ломаченка та перші перемоги

Василь Ломаченко народився в спортивній сім'ї. Його батько був тренером по боксу, а мама – майстер спорту з акробатики. Шансів уникнути спорту у нього не було, і батько його рано почав долучати до боксу. Крім важкого спорту, в житті Ломаченко були також футбол, самбо та веслування і навіть танці.

Свій перший бій він провів у віці 6 років – бій був зіграний внічию, хоча Ломаченко явно перевершив свого суперника. Перше серйозне досягнення – в 16 років на чемпіонаті країни. У тому ж році Ломаченко взяв золото на чемпіонаті Європи серед кадетів і кубок кращого боксера першості Європи.

Чемпіонати України, Європи та світу

У 2005 році виграв чемпіонат України у вазі до 53 кг. У 2006 році – виграв юнацький чемпіонат у Марокко. У 2008 році став чемпіоном Олімпійських ігор і отримав Кубок Вала Баркера. Після цього про нього заговорив увесь світ і для України він став зіркою. У 2009 році – знову перемога на чемпіонаті світу.

У 2010 році Ломаченко змушений був зробити перерву через травму біцепса, але у 2011 році він знову повернувся в спорт і виграв чемпіонат світу в Баку. У 2012 - знову перемога на Олімпійських іграх в Лондоні.

У 2013 році Ломаченко відправився в США і почав свою професійну кар'єру. Він підписав контракт з американською компанією та обзавівся власним менеджером. За версією WBO у 2014-2016 році – чемпіон світу в напівлегкій вазі, а також повторив рекорд 39-річної давності, встановивши рекорд, завоювавши титул чемпіона світу у другій ваговій категорії за мінімальну кількість поєдинків. За свою кар'єру він переміг за титул чемпіона світу 12 боксерів. У 2016 році він був названий кращим боксером за версією HBO, у 2017 – боксер року за версією журналу The Ring і HBO.

Найстрашніший програш

У 2020 році Василь Ломаченко втратив всі свої чемпіонські титули в бою проти Теофимо Лопеса. На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі й український боксер поставив на бій три чемпіонські пояси. Бій був тривалим, всі 12 раундів та судді віддали перемогу Лопесу. Про реванш поки мова не йде, але бій між Ломаченко та Лопесом чекають у 2021 році.

Відомо, що Ломаченко отримав травму плеча і зможе повернутися на ринг не раніше весни 2021 році. Він хоче провести бій з Лопесом, але той поки відмовляється.

Найкращі нокаути Василя Ломаченка

Техніку Василя Ломаченка вивчають кращі експерти світу з боксу. Його бої переглядають і відзначають всі важливі деталі. В українського боксера є свої оригінальні та відмінні риси.

Найкращі бої та нокаути Василя Ломаченка