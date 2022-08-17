Усик в образі козака вразив усіх на дуелі поглядів з Джошуа (відео)

Олександр Усик вийшов на дуель поглядів з Ентоні Джошуа в пишному вбранні українського козака, і виконав знамениту пісню "Ой у лузі червона калина", що стала вже всесвітньо відомою.

На кадрах видно, що український боксер супертяж, чемпіон WBA, WBO і IBF на прес-конференції перед боєм реваншем з британцем Джошуа у Джидді (Саудівська Аравія) влаштував на "битві поглядів" надзвичайну виставу.

Українець у вишиванці, чорному кунтуші, з широким поясом закріпив свою переможну "дуель" ще й музичним тріумфом. А зовнішній образ козака Усик доповнив шикарним чубом.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа перед боєм-реваншем в аравійській Джидді (фото: скріншот)

На прес-конференції виконання Олександром "Ой у лузі червона калина" зустріли теплими оплесками - деякі також стали підспівувати українцю.

Олександр Усик в образі козака виконав "Ой у лузі червона калина" на прес-конференції перед боєм з Джошуа (фото: скріншот)

Перший раунд після цієї битви поглядів залишився за Усиком. А закріпити успіх український боксер повинен у поєдинку вже 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.

Відео: Олександр Усик після дуелі поглядів з Ентоні Джошуа на конференції перед боєм виконав "Ой у лузі червона калина"

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у вересні 2021 року за рішенням суддів.

Олександр Усик в образі козака виконав "Ой у лузі червона калина" на прес-конференції перед боєм з Джошуа (фото: скріншот)