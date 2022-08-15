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Усик – Джошуа. Український телеканал транслюватиме реванш у T2

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Джидда, Понеділок 15 серпня 2022 19:36
Усик – Джошуа. Український телеканал транслюватиме реванш у T2 Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа на спільній прес-конференції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перелік українських трансляторів другого поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа поповнився телеканалом "2+2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Загальноукраїнський телеканал "2+2" транслюватиме поєдинок наживо. Канал із групи "1+1 media" приєднався до інших трансляторів бою – платформи MEGOGO та регіональних телеканалів "Суспільного".

Історія з реваншем Усик – Джошуа тривала з часу перемоги українського боксера у вересні 2021-го. Тоді він здолав британця, який колись фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, за рішенням суддів і відібрав чотири пояси чемпіона у важкій вазі.

Раніше "Радіо Промінь" приєдналося до переліку трансляторів реваншу. Другий канал громадського "Українського радіо" вестиме аудіотрансляцію бою спільно з регіональними телеканалами "Суспільного".

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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