Усик мріє, щоб його викрали інопланетяни (відео)

Відомий український боксер Олександр Усик зробив несподівану й дивну заяву напередодні бою з Тайроном Спонгом, який відбудеться вже 12 жовтня 2019 році в американському Чикаго.

В інтерв'ю YouTube-каналу USYK17 олімпійський чемпіон та найкращий боксер світу у важкій вазі розповів, що має космічні мрії - про те, щоб вся зброя світу пропала, а люди стали замислюватися про свої вчинки і виправляти їх.

"Мрію, щоб інопланетяни спустилися і забрали мене до себе хоча б на пару днів. Я б поїхав до них, з'їздив, подивився, як вони там живуть", - здивував дивним зізнанням Усик.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Крім того, боксер каже, що не любить негативні емоції і намагається захищатися від них і бути позитивним.

"Я з дитинства такий ось трохи сновида смішний. Я на уроках постійно смішив когось, зривав уроки, в університеті, тут в тренувальному таборі. Тобто по життю я намагаюся йти позитивним шляхом і, слава Богу, виходить", - розповів боксер.

Олімпійський чемпіон вважає, що для того, щоб залишитися в боксі, треба мати характер, внутрішній стрижень і велике серце.

"Боксом слабкий займатися не буде", - резюмував Усик.

Усик мріє покинути планету і поспілкуватися з інопланетянами (відео: YouTube/USYK17)

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик потрапив у гучний скандал з українським прапором, нагрубивши прихильнику.