Усик купив собі елітний позашляховик за 30 млн після перемоги над Джошуа

Олександр Усик, який в останньому поєдинку відібрав у британця Ентоні Джошуа чотири чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO, вирішив порадувати себе новим дорогим авто. Спортсмен купив шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити більше мільйона євро (30 млн гривень).

Про свою покупку українець повідомив в Instagram-сторіз .

Варто зазначити, що після перемоги над Джошуа українець отримав 5 мільйонів доларів + відсоток від продажу платних трансляцій поєдинку .

Крім того, Усик записав відео того, як автомобіль швидко розганяється незважаючи на свої великі габарити.

Він опублікував фото, на якому видно, як він сидить в машині разом зі своєю дружиною.

Раніше ми писали про улюблені автомобілі Олександра Усика. Влітку 2020 року він придбав кросовер Audi RS Q8, ціна якого в Україні становить від 4,8 до 5,9 мільйонів гривень залежно від комплектації.

Ми також писали про те, що Усик розповів про те, що хоче провести бій-реванш з Ентоні Джошуа на території України, а саме в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Про дату реваншу поки нічого не відомо, але, скоріше за все, він пройде вже в наступному році.

Зазначимо, що багато хто не вірив у перемогу українця, включаючи букмекерів, які віддавали перемогу британцеві.