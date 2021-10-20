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Усик купил себе элитный внедорожник за 30 млн после победы над Джошуа

Автор: Роман Мирончук

Александр Усик, который в последнем поединке отобрал у британца Энтони Джошуа четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, решил порадовать себя новым дорогим авто. Спортсмен купил шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять более миллиона евро (30 млн гривен).

О своей покупке украинец сообщил в Instagram-сториз.

Новая машина Александра Усика (скриншот с видео)

Он опубликовал фото, на котором видно, как он сидит в машине вместе со своей женой.

Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usykaa)

Кроме того, Усик записал видео того, как автомобиль быстро разгоняется несмотря на свои крупные габариты.

Стоит отметить, что после победы над Джошуа украинец получил 5 миллионов долларов + процент от продажи платных трансляций поединка.

Ранее мы писали про любимые автомобили Александра Усика. Летом 2020 года он приобрел кроссовер Audi RS Q8, цена которого в Украине составляет от 4,8 до 5,9 миллионов гривен в зависимости от комплектации.

Мы также писали о том, что Усик рассказал о том, что хочет провести бой-реванш с Энтони Джошуа на территории Украины, а именно в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

О дате реванша пока ничего не известно, но, скорей всего, он пройдет уже в следующем году.

Отметим, что многие не верили в победу украинца, включая букмекеров, которые отдавали победу британцу.

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Александр Усикавто