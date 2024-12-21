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Усик - Фьюри 2. ИИ назвал победителя супербоя

Суббота 21 декабря 2024 12:22
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Усик - Фьюри 2. ИИ назвал победителя супербоя Кто победит - Усик или Фьюри (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро, в ночь с 21 на 22 декабря, состоится супербой Александра Усика и Тайсона Фьюри. И фанаты бокса уже не могут дождаться того момента, когда узнают, кто же победит.

РБК-Украина (проект Styler) решило узнать, какой прогноз относительно боя Усика и Фьюри делает Искусственный Интеллект, а именно ChatGPT.

Бой Усика и Фьюри - кто победит

Так, ИИ считает, что у Усика "немного больше шансов на победу". К такому выводу ChatGPT пришел не просто так. Он привел несколько аргументов.

По мнению ИИ, Усик победит, ведь у него три преимущества:

  • техническое мастерство
  • физическая подготовка
  • психологическое преимущество.

"Усик демонстрирует впечатляющую мобильность и боксерский интеллект, что позволило ему успешно противостоять тяжелым соперникам, в том числе и Фьюри в предыдущем поединке. Усик известен своим фанатичным подходом к тренировкам, и его выносливость часто является решающим фактором в поздних раундах", - пояснил ChatGPT.

"Победа в первом бою дает психологическое преимущество. Усик знает, что он может победить Фьюри, и это придает уверенности", - добавил он.

Усик - Фьюри 2. ИИ назвал победителя супербоя

ИИ назвал Усика победителем боя (скриншот)

Впрочем, ИИ призывает не забывать о Фьюри. Его тоже не стоит недооценивать.

"У него есть физическое преимущество в размерах, сила удара и способность адаптироваться к соперникам. Если он сделал правильные выводы после предыдущего боя, то реванш может быть совсем другим", - говорит ИИ.

"Мой прогноз: Усик победит по очкам, но бой будет тяжелым и конкурентным", - резюмировал он.

Усик - Фьюри 2. ИИ назвал победителя супербоя

Усик и Фьюри (фото: Getty Images)

Что известно о бое-реванше Усика и Фьюри

Этот бой определит имя чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC. Реванш состоится в Саудовской Аравии.

Первый бой боксеров состоялся 18 мая 2024 года. Тогда победил Усик. Он получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и защитил свои чемпионские пояса WBA, WBO, IBF. Кроме этого, украинец "отбил" у британца титул WBC.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, где смотреть бой Усика и Фьюри.

Кроме этого, букмекеры назвали победителя супербоя Фьюри и Усика.

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