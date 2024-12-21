Усик – Фьюри 2: букмекеры назвали победителя супербоя

Накануне боя Усик – Фьюри 21 декабря букмекеры активно принимают ставки и пытаются спрогнозировать, кто станет обладателем трех чемпионских поясов в хевивейте.

Последние коэффициенты и кому пророчат победу в боксерском поединке столетия, – в материале РБК-Украина .

Усик – Фьюри 2: кто стал фаворитом букмекеров

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоится решающее сражение украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC.

После победы Усика весной этого года соперники на Kingdom Arena проведут реванш, который уже считают "поединком столетия".

Букмекеры назвали фаворитом Александра Усика, а наиболее вероятный финал боя – победа украинца по очкам.

По данным Favbet, победу одержит Александр Усик. На выигрыш украинца можно поставить с коэффициентом 1,72. Коэффициент на победу Фьюри – 2,25. Оценка на ничью – 18,00.

Скриншот favbet.ua

Букмекерская контора Vbet дает похожие прогнозы. Коэффициент на победу Усика – 1,75, Фьюри – 2,18.

Скриншот vbet.ua

Аналитики GGBET также прогнозируют победу украинца. Коэффициенты такие: Александр Усик – 1,71, Тайсон Фьюри – 2,29. Вероятно, что бой будет продолжаться все 12 раундов, а наиболее ожидаемый результат – победа Усика по решению судей.

Скриншот ggbet.ua

Что нужно знать о бое Усика и Фьюри

Украинский и британский боксеры встретятся на ринге во второй раз. Первое сражение стало триумфальным для Александра Усика. Поединок длился все 12 раундов, а победителя определили по решению судей.

Усик защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF. Фьюри тогда потерпел первое поражение в боксерской карьере и потерял свой пояс WBC. Однако сразу после боя был анонсирован реванш.

В Эр-Рияде 21 декабря боксеры сразятся за три чемпионских пояса в сверхтяжелом весе (WBA, WBO, WBC), поскольку Усик добровольно отдал пояс IBF. Таким образом, победитель поединка не будет иметь титула абсолютного чемпиона.

Гонорар Александра Усика составит 60% всего фонда – около 114 млн долларов. При этом за первый бой он получил 38 млн долларов.

Перед поединком Усик и Фьюри провели итоговую пресс-конференцию с битвой взглядов, которая длилась рекордные 11 минут.

Фото: рекордная битва взглядов (instagram.com/damirli_official)

Впервые для оценки боксерского поединка на Kingdom Arena будут использовать искусственный интеллект. В то же время вердикт ИИ-судьи не повлияет на официальные результаты и будет носить сугубо демонстрационный характер.

Кроме Усика на ринг Kingdom Arena 21 декабря выйдут еще три украинца. В андеркарде будут сражаться Даниэль Лапин, Сергей Богачук, Андрей Новицкий.

Следить за боксерским шоу в Эр-Рияде украинцы смогут онлайн. Бой Усик – Фьюри 2 и все события вечера будут транслировать видеосервисы MEGOGO и DAZN.