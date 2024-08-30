ASAP Rocky показал клип, снятый в Киеве (видео)

Американский рэпер и муж Рианы ASAP Rocky выпустил официальный клип на песню "Tailor Swif". Интересно, что видео было снято в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артиста.

Что известно о клипе

Этот клип 35-летнего рэпера был снят в Киеве еще до начала полномасштабной войны.

В видео заметно вывески на магазинах написаны на украинском языке и украинские номера на автомобилях.

В комментариях к ролику некоторые с уверенностью утверждают, что виднограй снимался "на Троещине в осенне-зимний период".

Известно, что над видео работал продакшн shelter.film, в активе которого также клипы для Dua Lipa, Muse, Stromae и других мировых звезд.

К слову, само видео довольно необычное. Каждое мгновение в кадре происходит некий балаган и "дичь". Заметить все детали, продуманные создателями клипа, не удастся и за пять-десять просмотров.

Реакция юзеров на видео