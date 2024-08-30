ASAP Rocky показал клип, снятый в Киеве (видео)
Американский рэпер и муж Рианы ASAP Rocky выпустил официальный клип на песню "Tailor Swif". Интересно, что видео было снято в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артиста.
Что известно о клипе
Этот клип 35-летнего рэпера был снят в Киеве еще до начала полномасштабной войны.
В видео заметно вывески на магазинах написаны на украинском языке и украинские номера на автомобилях.
В комментариях к ролику некоторые с уверенностью утверждают, что виднограй снимался "на Троещине в осенне-зимний период".
Известно, что над видео работал продакшн shelter.film, в активе которого также клипы для Dua Lipa, Muse, Stromae и других мировых звезд.
К слову, само видео довольно необычное. Каждое мгновение в кадре происходит некий балаган и "дичь". Заметить все детали, продуманные создателями клипа, не удастся и за пять-десять просмотров.
Реакция юзеров на видео
- дичина досі відбувається
- Сценарист і режисер чортові генії. Шикарно!
- Rocky отримав один з найкращих візуалів усіх часів!
- Наш живчик! Асап Рокенко!
- Наскільки талановиті люди живуть в Україні!
- Весь вайб старої Трої в одному відео. Спасибі, ASAP Rocky. Згадав, просльозився…
- Наш козак!
- “Біле та сухе” вже добралось не тільки до мого ЖК, а й і до кліпів американців.
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