Что делать если ноутбук зависает: действенные способы исправить это

Иногда возникает ситуация, когда выполняем какую-нибудь важную работу на ноутбуке в один момент устройство зависает. Однако нервничать и волноваться не нужно - эту ситуацию можно исправить.

О том, что делать, если завис ноутбук, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Что делать, если ноутбук завис

Чтобы исправить эту ситуацию, можно воспользоваться несколькими способами.

Для начала попытайтесь одновременно нажать клавиши "Ctrl+Alt+Del", чтобы "разблокировать" ноутбук.

После нажатия этих клавиш ноутбук отобразит классический интерфейс входа. Вы можете нажать опцию "перезагрузить" или "завершить работу". Затем после повторного запуска устройство будет работать как обычно.

Также вы можете закрыть все окна на своем компьютере и все используемое программное обеспечение. Чтобы закрыть все эти окна одновременно, нажмите клавиши " Alt + F4" .

Если устройство снова работает, возможно, причиной зависания ноутбука является одно из используемых приложений. Затем вы можете повторно использовать устройство как обычно.

Почему компьютер зависает

Вирусы

Несмотря на прогресс в защите разработчиков операционной системы, специалисты все равно рекомендуют использовать дополнительные программы-антивирусы.

Нехватка памяти

Недостаток памяти на жестком диске устройства также может привести к зависанию ноутбука. Следите за тем, чтобы хотя бы треть от общей емкости диска оставалась в свободном доступе. Это поможет системе работать стабильно и без частых сбоев.

Современные программы

Современные приложения часто предназначены для ноутов с лучшими характеристиками. Если ваш ноутбук зависает при работе над определенными из них, вероятно, это говорит о необходимости поменять "железо".