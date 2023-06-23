Как избавиться зависимости от гаджетов у ребенка: действенные советы

Иногда такое случается, ребенок играет в телефоне, а родителям уговорить его отложить гаджет почти невозможно. В этой ситуации очень важно знать, как правильно поступать, чтобы не ухудшить ситуацию.

О том, как бороться с зависимостью от гаджетов у ребенка, рассказали специалисты психологического развития человека "Зебра" в своем Instagram.

Не паникуйте

Не нужно паниковать, действовать резко и "репрессивно". Не стоит разбивать компьютер, отключать Интернет, перерезать провода. Все эти методы только усугубят положение.

Важно не ругать, не винить, не наказывать. Зависимость не возникает на пустом месте и не развивается через несколько дней или недель - в жизни ребенка что-то случилось, и важно понять, что именно. Родители должны быть терпеливы. Освобождение от какой-либо зависимости требует времени.

Начните с себя

Если родитель проводит все свое свободное время за компьютером, играми или в социальных сетях, то начать нужно с себя. Дети во многом опираются на родительский пример.

Проводите время с ребенком

Свободное время ребенка необходимо заполнить, опираясь на возраст и его интересы. Родителям важно участвовать в этом процессе. Выбирайте виды деятельности, которые будут интересны всем. Это могут быть увлекательные настольные игры для всей семьи, совместный поход в спортзал.

Предлагайте разные занятия

Предложите ребенку разнообразные занятия. Пусть пробует себя в разных кружках и секциях. Ему важно понять, что в мире много более интересных занятий, чем компьютерная игра. Увлечения, хобби и успехи в том, что ребенку нравится, поможет повысить его самооценку.

Уделяйте больше внимания

Уделяйте ребенку больше внимания. Разговаривайте, проявляйте интерес к его жизни. Дайте ребенку возможность ощутить "бонусы" от реального контакта. Поинтересуйтесь игрой, в которую играет ребенок.

Расспросите о персонажах и правилах. Вы можете наблюдать за тем, как ребенок играет. Одновременно спрашивайте детали игры. Это поможет установить контакт с ним, который, вероятно, несколько потерян.

Сокращайте время пребывания за гаджетами

Несомненно, нужно сокращать время нахождения за компьютером, но не резко, а постепенно. Будьте рядом, не забывайте говорить, что любите и готовы помочь.

Родителям важно осознать, что зависимость не формируется без причин. Соответственно, не устранив причину, невозможно "бороться" с последствиями.