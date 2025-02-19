Желтые или зеленые? Врач рассказал, какие бананы самые полезные для здоровья

Бананы являются лучшим фруктом для здоровья и энергии. Их популярность базируется на естественной сладости и богатом пищевом составе. Однако, есть определенный вид, который считается самым полезным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу британского врача Карана Раджана.

Какие бананы более полезны

По словам врача, бананы имеют разную пользу для здоровья в зависимости от цвета кожуры. Каждая стадия созревания банана предлагает совершенно другой пищевой профиль - фрукт проходит три основные фазы.

Зеленый банан питает микробиом кишечника, как любой другой пребиотик, поскольку он достигает толстого кишечника в основном непереваренным и способствует здоровой слизистой оболочке кишечника и общей функции пищеварения.

Перекусывать бананами с зеленой кожурой полезно, если вы контролируете высокий уровень сахара в крови.

"В нем мало сахара (всего 10 г по сравнению с 17 г в стандартном желтом банане), что полезно, если вы внимательно следите за этим", - добавил медик.

Когда бананы начинают созревать, они теряют клетчатку, но компенсируют это путем повышения уровня калия. На средних стадиях бананы также начинают становиться мягче и несколько слаще для потребления.

Калий - это минерал, который помогает контролировать баланс жидкости в организме, а также способствует правильной работе сердечной мышцы. Взрослые (от 19 до 64 лет) нуждаются в около 3500 мг калия в день. Тогда как один банан может содержать примерно 360 мг.

Что нужно знать о желтых бананах

Однако классические бананы с желтой кожурой имеют больше антиоксидантов. Также они содержат специфические катехины, которые могут помочь защитить от болезней сердца и рака. Эксперты отмечают, что кожура банана содержит больше катехинов, чем мякоть.

Они также наполнены витамином С и В5, что делает его легким для пищеварения.

Фрукты, на которых появляются темные пятна, имеют самое высокое содержание полезных антиоксидантов.

Если банан не начал гнить, а только немного потемнел, его можно смело есть. В таких бананах увеличивается количество сахаров и антиоксидантов, что может быть полезно для здоровья. Они становятся слаще и прекрасно подходят для приготовления разнообразных блюд, таких как банановый кекс, блины или смузи.

После употребления перезревшего плода организм мгновенно получает энергию благодаря высокому содержанию сахара и антиоксидантов. Именно поэтому такие бананы часто используются спортсменами для восстановления энергии после тренировок.