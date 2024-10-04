Все часто делают эту ошибку: какие напитки категорически нельзя пить перед едой

Перед едой следует избегать некоторых алкогольных напитков, ведь они могут существенно ухудшить вкус блюд. К тому же употребление алкоголя на голодный желудок может влиять на общее состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Какие напитки избегать перед едой

В последнее время коктейль стал популярным выбором напитка, чтобы расслабиться вечером перед едой.

Некоторые алкогольные напитки и ликеры могут отрицательно повлиять на вкус.

Крепкий алкоголь может обезвоживать клетки. К тому же более крепкие алкогольные напитки также могут иметь эффект онемения.

Директор по производству напитков Сэм Фават рассказал, что этот временный эффект онемения может уменьшить способность различать сложные вкусы и ароматы в вине, которое вы пьете позже ужина.

К тому же крепкие алкогольные напитки могут изменить восприятие кислотности и сладости вина, что приведет к менее сбалансированному вкусу.

Поэтому следует избегать крепких напитков, если вы хотите наслаждаться едой.

Ликеры с высоким содержанием алкоголя могут ослабить аппетит. Многие аперитивы также имеют более высокую кислотность, что делает две важные вещи: пробуждает вкусовые рецепторы и очищает вкус.

Почему нельзя пить алкоголь на голодный желудок

Около 80% алкоголя всасывается очень быстро. Желудок играет важную роль в определении того, как быстро алкоголь попадает в тонкую кишку.

Поэтому, если желудок наполнен едой, то алкоголь поступает в кровь медленнее и безопаснее.

Люди, которые едят перед употреблением алкоголя, как правило, чувствуют себя лучше, потому что скорость всасывания алкоголя в кровоток замедляется - организм работает над тем, чтобы адсорбировать его более управляемым способом.

К тому же употребление нездоровой, жирной пищи может повысить подвижность, что приводит к более быстрому попаданию алкоголя в кровоток.

Важно помнить, что безопасного количества алкоголя не существует, потому что определить такую дозу, которую можно было бы советовать любому взрослому человеку - просто невозможно.

Восприимчивость, переносимость алкоголя, генетическая предрасположенность к развитию зависимостей - очень разные для каждого отдельного человека.