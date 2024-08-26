Может ли вино испортиться и какие признаки должны насторожить

Независимо от того, какое вы событие празднуете, вино иногда имеет не совсем приятный вкус, и это может быть связано с разными факторами. Прежде чем начать выливать бутылку в раковину, следует знать, что может вызвать порчу напитка и как можно избежать этого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart .

Портится ли вино

Винодел Патриция Тот рассказала, что настоящая порча вина встречается редко. В основном это зависит от условий содержания. Если все под контролем и в идеальном диапазоне температуры, света и влажности, вино не испортится само по себе.

При неправильном хранении даже самые качественные вина могут немного испортиться. Непригодность для питья можно обнаружить по слишком сильным и резким запахам, из-за потери цвета или полной мутности.

Вино постоянно "развивается", даже если оно в бутылке. Смесь химических реакций, кислот и сахаров создает сложный и постоянно меняющийся процесс.

Для обычного любителя вина, не хранящего бутылки в тщательно контролируемом винном погребе, не стоит ни о чем волноваться. Если вы храните несколько бутылок на кухне и пьете вино вскоре после покупки, вряд ли оно испортится.

Признаки плохого вина

Визуальные индикаторы

Первое, что можно заметить в вине, это изменение цвета. С возрастом красные вина могут приобретать кирпично-красный или коричневый оттенок, тогда как белые вина могут казаться более золотистыми или слегка янтарными.

Осадок или помутнение может также указывать на то, что вино испортилось.

Запах

Некачественное или испорченное вино часто имеет неприятный специфический запах. Поэтому лучше избегать таких вин, чтобы не причинить вред здоровью.

Изменения вкуса и текстуры

Если вино густое или сыроподобное, это может означать, что оно было в теплом месте. Если вы чувствуете шипение или пузырьки в вине, возможно, ваше вино начало повторное брожение.

А это свидетельствует о том, что оно не было должным образом стерилизовано перед разливом. Особенно это касается красных вин, не предназначенных для игристости.

Как не допустить порчи вина

Правильное хранение

Храните вино в холодном темном месте с постоянной температурой. Если возможно, держите неоткрытые бутылки с вином "лежащими", чтобы пробка оставалась влажной, что помогает поддерживать герметичность.

Это особенно важно для старых вин и вин с натуральными пробками.

Герметизация открытых бутылок

Открыв бутылку, закройте ее поплотнее, чтобы минимизировать воздействие кислорода. Инвестиция в хорошую винную пробку может помочь продлить срок службы вашего вина.