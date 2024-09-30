Есть на каждой кухне: вот какие напитки помогут быстрее заснуть вечером
Сон является важной составляющей удовлетворительного состояния организма. Ситуации, когда человек хочет спать, но не может заснуть огорчает и может навредить. Решить такую проблему могут простые напитки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Какие напитки помогут быстрее заснуть
Терпкий вишневый сок
Он является отличным источником не только магния и мелатонина, но также содержит небольшое количество триптофана. Кроме того, этот кисло-сладкий напиток увеличивает как продолжительность, так и эффективность сна.
Стакан вишневого сока перед сном - прекрасное средство для крепкого сна. Важно, что сок черешни не подойдет, ведь в нем триптофана в 6 раз меньше.
Ромашковый чай
Ромашка обладает лекарственной силой, которую охотно используют как противовоспалительное средство для поддержания иммунного, метаболического и психического здоровья.
К тому же, такой чай прекрасно успокаивает нервную систему. Напиток не только расслабляет и помогает уснуть, но и сделает вас здоровее и улучшит общее самочувствие. Для приготовления чая залейте 2 столовые ложки аптекарской ромашки и настаивайте 10 минут.
Теплое молоко
Коровье молоко богато триптофаном, магнием и витаминами A, B12. Кроме того, употребление теплых напитков может иметь успокаивающий эффект.
С психологической точки зрения стакан теплого молока действительно может помочь уснуть. Во многом это связано с тем, что оно ассоциируется с детством и безопасностью.
Чай из мелиссы
Мелисса расслабляет и обладает приятным вкусом, идеально подходит перед сном.
Из растения можно готовить отвары, настои, заваривать чай. При легких нарушениях сна достаточно выпить ароматный чай и через пол часа лечь в постель.
Если тревожность выражается не только в бессоннице, но и в постоянных неврозах, его можно пить и днем, только в небольших количествах.
Смузи с бананом и киви
Эта комбинация может показаться несколько странной, но бананы богаты триптофаном, магнием, мелатонином, клетчаткой и витаминами B6 и C. В то время как киви богаты серотонином и клетчаткой.
Зеленый чай
В зеленом чае содержится L-теанин, способствующий здоровому сну.
Противовоспалительные преимущества растительных соединений, содержащихся в зеленом чае, таких как кверцетин, кемпферол, катехины и эпигалокатехингалат (EGCG), также не помешают сну.
В зеленых сортах содержится алкалоид теин с возбуждающим действием. Флавоноид катехин в составе напитка расширяет сосуды. Поэтому давление сначала кратковременно повышается, затем приходит в норму. Если страдаете гипертонией, то зеленый чай на ночь - запрещен.
Чего избегать перед сном
Что нельзя пить перед сном
Следует ограничить напитки с высоким содержанием веществ, мешающих сну, таких как кофеин, алкоголь и добавленный сахар.
Кофеин может серьезно нарушить сон, и его следует избегать за восемь часов до сна. Также следует избегать напитков, которые, как правило, вызывают расстройство желудка. Сюда относят газированные напитки, которые могут вызвать газообразование и вздутие живота, тем самим нарушая сон.
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