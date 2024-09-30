Есть на каждой кухне: вот какие напитки помогут быстрее заснуть вечером

Сон является важной составляющей удовлетворительного состояния организма. Ситуации, когда человек хочет спать, но не может заснуть огорчает и может навредить. Решить такую проблему могут простые напитки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Какие напитки помогут быстрее заснуть

Терпкий вишневый сок

Он является отличным источником не только магния и мелатонина, но также содержит небольшое количество триптофана. Кроме того, этот кисло-сладкий напиток увеличивает как продолжительность, так и эффективность сна.

Стакан вишневого сока перед сном - прекрасное средство для крепкого сна. Важно, что сок черешни не подойдет, ведь в нем триптофана в 6 раз меньше.

Ромашковый чай

Ромашка обладает лекарственной силой, которую охотно используют как противовоспалительное средство для поддержания иммунного, метаболического и психического здоровья.

К тому же, такой чай прекрасно успокаивает нервную систему. Напиток не только расслабляет и помогает уснуть, но и сделает вас здоровее и улучшит общее самочувствие. Для приготовления чая залейте 2 столовые ложки аптекарской ромашки и настаивайте 10 минут.

Теплое молоко

Коровье молоко богато триптофаном, магнием и витаминами A, B12. Кроме того, употребление теплых напитков может иметь успокаивающий эффект.

С психологической точки зрения стакан теплого молока действительно может помочь уснуть. Во многом это связано с тем, что оно ассоциируется с детством и безопасностью.

Чай из мелиссы

Мелисса расслабляет и обладает приятным вкусом, идеально подходит перед сном.

Из растения можно готовить отвары, настои, заваривать чай. При легких нарушениях сна достаточно выпить ароматный чай и через пол часа лечь в постель.

Если тревожность выражается не только в бессоннице, но и в постоянных неврозах, его можно пить и днем, только в небольших количествах.

Смузи с бананом и киви

Эта комбинация может показаться несколько странной, но бананы богаты триптофаном, магнием, мелатонином, клетчаткой и витаминами B6 и C. В то время как киви богаты серотонином и клетчаткой.

Зеленый чай

В зеленом чае содержится L-теанин, способствующий здоровому сну.

Противовоспалительные преимущества растительных соединений, содержащихся в зеленом чае, таких как кверцетин, кемпферол, катехины и эпигалокатехингалат (EGCG), также не помешают сну.

В зеленых сортах содержится алкалоид теин с возбуждающим действием. Флавоноид катехин в составе напитка расширяет сосуды. Поэтому давление сначала кратковременно повышается, затем приходит в норму. Если страдаете гипертонией, то зеленый чай на ночь - запрещен.

Чего избегать перед сном

Что нельзя пить перед сном

Следует ограничить напитки с высоким содержанием веществ, мешающих сну, таких как кофеин, алкоголь и добавленный сахар.