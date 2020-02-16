Як шахраї видурили понад мільйон гривень у однієї родини: схема обману

Шахраї видурили понад мільйон гривень у однієї родини - схема

Аферисти скористалися схемою, яка відома не перший рік

Телефонні аферисти в Києві виманили більше мільйона гривень у однієї родини. Схема відома не перший рік, проте на неї до цих пір ведуться довірливі українці.

Афера полягає в тому, що один з родичів потрапляє в аварію. Він дзвонить своїм близьким і повідомляє, що скоїв ДТП, а тому треба відкупитися, передає сайт "Сьогодні".

Тетяна Мостицька з Києва почула щось подібне по телефону, злякалася і почала збирати всі заощадження. За підсумком, віддала незнайомцю майже мільйон гривень у валюті. А коли зрозуміла, що це були шахраї - стало пізно.

Так само аферисти ошукали дочку Тетяни. По телефону один назвався її батьком, який нібито збив дитину, а інший "дядьком, який може залагодити проблему". Дівчинку вмовили нічого не розповідати дорослим і знайти вдома гроші.

"Вона шукала засоби і її весь час продовжували тримати на зв'язку. Десь годин п'ять їй давали наведення: подивися в шафі або під килимком. Вона пішла сама, віддала ці кошти – 56 тисяч гривень і 500 доларів", – розповідає Тетяна.

Прес-секретар прокуратури Києва, Надія Максимець розповіла, що в минулому році вдалося встановити і затримати 10 осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні таких злочинів. Їх діями завдано збитків 17 потерпілим на суму понад 3,5 мільйонів гривень.

До речі, більшість дзвінків відбувається з інших міст і навіть з в'язниць. А вже спільники забирають гроші на місці. Телефонують майже завжди вночі, оскільки поріг критичного мислення у сонної людини знижений.

У таких ситуаціях психологи радять максимально затягувати розмову, щоб повністю прокинутися і для початку зрозуміти, чи дійсно говорите з рідною людиною, а не з аферистом.