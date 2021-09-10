Помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 років

Помер молодий український футболіст Денис Барвінко, який у складі харківського "Металіста" став срібним призером Чемпіонату України сезону 2012/2013 рр.

Про це передали на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області.

Денис Анатолійович в останні роки працював головним тренером аматорської ФК "Енергія! (Придніпровськ).

Барвінко раніше, з 2011 по 2014 роки, виступав за "Металіст" в якості захисника. У складі цієї харківської команди зіграв 7 матчів.

Денис Барвінко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)

Також талановитий спортсмен виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.

Завершив кар'єру гравця через отримані травми, але зі спортом не зав'язав - після цього був уже тренером.

Причина смерті вихованця запорізького "Металурга" і "Металіста" Барвінка поки залишається невідомою.

Денис Барвінко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)