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Помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 років

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П'ятниця 10 вересня 2021 16:09
Помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 років Фото: помер колишній захисник "Металіста" Денис Барвінко (footboom.net)
Автор: Володимир Костирін

Помер молодий український футболіст Денис Барвінко, який у складі харківського "Металіста" став срібним призером Чемпіонату України сезону 2012/2013 рр.

Про це передали на сайті Асоціації футболу Дніпропетровської області.

Денис Анатолійович в останні роки працював головним тренером аматорської ФК "Енергія! (Придніпровськ).

Барвінко раніше, з 2011 по 2014 роки, виступав за "Металіст" в якості захисника. У складі цієї харківської команди зіграв 7 матчів.

Помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 років

Денис Барвінко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)

Також талановитий спортсмен виступав за юнацькі та молодіжну збірні України.

Завершив кар'єру гравця через отримані травми, але зі спортом не зав'язав - після цього був уже тренером.

Причина смерті вихованця запорізького "Металурга" і "Металіста" Барвінка поки залишається невідомою.

Помер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 роківПомер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 роківПомер молодий футболіст, призер Чемпіонату України: було тільки 27 років

Денис Барвінко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)

Раніше повідомлялося, що 15 серпня під Тернополем під час гри раптово помер футболіст - 29-річний Андрій Герасимчук.

Також ми писали про те, що перед цим помер знаменитий український футболіст і тренер Володимир Дикий.

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