Впустила у підвал: під Херсоном через п'яну матір загинула однорічна дівчинка

Горе-мати впустила однорічної дитини у підвал, що призвело до трагічних наслідків. Інцидент стався у Каховці під Херсоном 12 липня. Про це повідомляє місцеве видання "Таврійські вісті".

П'яна жінка тримала доньку (2018 року народження) на руках, але на своїх власних ногах не втрималася. Вона впала разом із дитиною в підвальне приміщення.

Медики, які прибули на місце, відвезли постраждалу дитину в Каховську центральну районну лікарню у реанімацію. Внаслідок падіння малеча отримала сильні травми, які призвели до смерті - через 30 хвилин після госпіталізації дитина померла.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Вирішується питання щодо самої горе-матері, дії якої призвели до трагедії.

Ілюстративне фото: Поліція

Як повідомлялося раніше, днями у Полтаві п'яна жінка вночі залишила двох дітей на зупинці громадського транспорту. 14-річну дівчинку з її 2-річною сестрою помітив перехожий і викликав поліцію.

Також ми писали про те, що у Львові горе-батько довірив 3-річну дочку "друга". Чоловік зайшов з дитиною в магазин і кинув там. Місцева поліція оголосила чоловіка в розшук, і через кілька годин обставини інциденту вдалося з'ясувати. Дитину тимчасово забрали у притулок.

Нагадаємо, нещодавно в Києві у спеціальному місці для добровільного і анонімного відмови від дітей залишили дводенну дитину.