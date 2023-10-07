Уролог раскритиковал народный метод лечения, который популярный среди украинцев
При цистите люди часто пьют клюквенный сок, потому что народная медицина утверждает, что напиток имеет лечебный эффект. Но что об этом говорят научные исследования и врачи доказательной медицины?
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.
Как влияет клюква на цистит
Воспаление мочевого пузыря или цистит возникает из-за бактериальных или грибковых инфекций. Возбудителями являются кишечная палочка, стафило- и стрептококки, в некоторых случаях инфекции, которые передаются половым путем. Эта болезнь часто возникает осенью, потому что переохлаждение организма снижает локальный иммунитет.
"Клюква - это революция в лечении цистита или очередной миф? Лечебные качества клюквы объясняют высоким содержанием в этой ягоде проантоцианидинов - веществ, которые, как полагают, препятствуют прилипанию бактерий к стенке мочевого пузыря", - пишет врач.
Проантоцианидины также содержатся в яблочном и виноградном соках и темном шоколаде, но это другая разновидность этих веществ.
"Это позволяет предположить, что клюквенный сок действительно может быть эффективным средством от цистита", - отмечает Гаврилишин.
Что говорят исследования
"Обратимся к данным Кокрановского сотрудничества: было проведено 7 метаанализов и несколько систематических обзоров. Главный вопрос, который встал - может ли употребление клюквы защитить от инфекций мочевыводящих путей или уменьшить их рецидивы. Результаты оказались очень противоречивые", - говорит уролог.
Врач добавляет, из этого следует лишь один вывод - если клюквенный сок и предотвращает цистит, то эффект его довольно незначительный. И это только при регулярном употреблении в больших количествах.
"Его можно применять в качестве профилактики, но точно не как основное лечение. По крайней мере, вреда он не нанесет. Следуйте рекомендациям своего врача, и не забывайте о главном средстве борьбы с циститом - антибиотиках", - подчеркнул врач.
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