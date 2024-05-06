3 модных образа на лето, которые можно легко повторить: стильные фото

С наступлением тепла все активно готовят свой гардероб к лету. Стилист показала стильные образы, которые помогут выглядеть каждый день по-разному.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу стилиста Наталии Москаленко.

Варианты образов

Эксперт составила трендовые формулы, позволяющие использовать те, которые больше всего нравится и ежедневно выглядеть по-разному.

К тому же это не только упрощает жизнь девушкам.

Три модных образа на лето выглядят так:

мини, объемный верх, обувь без каблука и объемная сумка

бермуды, облегающий топ и обувь на каблуке

объемная юбка миди/макси, облегающий верх и лаконичная обувь без каблука

Модные образы на лето (скриншот)

Добавим, что эти вещи можно многократно повторять между собой и всегда будут выглядеть стильно. Впрочем, кроме основных вещей, летом также можно применить много других интересных вещей.

Следует помнить, что наряды на каждой девушке должны подчеркивать ее индивидуальность. Из представленных образов выберите те вещи, которые будут отображать ваши вкусы и предпочтения, а также уникальное чувство стиля и понимания моды.

Важно также правильно инвестировать средства в свой гардероб. Это позволит создавать множество стильных аутфитов и дополнять их трендовыми элементами гардероба.