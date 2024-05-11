Как создать свой идеальный гардероб: простая формула от стилистки

Каждый может самостоятельно создать свой гардероб мечты. Для этого нужно пользоваться всего 4 главными правилами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Оксаны Мацькив в Instagram .

Как создать свой идеальный гардероб

"При формировании капсулы важно учесть особенности своего типа фигуры, цветотипа, а также четко сфокусировать внимание на температурном режиме, или сезоне, с которым вы будете работать", - говорит эксперт.

Также стоит иметь папку в Пинтересте, с теми образами, которые больше вам импонируют и соответствуют той сфере жизни, где у вас возникает ощущение, что вам нечего носить

Стилист объясняет, что при формировании гардероба его нужно разделить условно на четыре сектора. И чтобы правильно подобрать одежду, следует руководствоваться следующими правилами.

Нижний слой или плечевые изделия

"Здесь преимущественно та одежда, которая плотно облегает к телу. Это лонгсливы, рубашки, блузы, гольфы, разные асимметричные топы. Также здесь вещи, которые потенциально могут быть нижним слоем - рубашки, футболки", - говорит Мацькив.

Она рекомендует придерживаться формулы, что верхов должно быть вдвое больше, чем низов. Если верхов 10, то половина из них должна состоять из плечевых изделий, остальные - верхний слой. В каждой категории желательно, чтобы изделия не повторялись по цвету и фасону.

Верхний слой

"Следующий тип одежды, которая должна быть в вашем гардеробе - это второй (верхний) слой. Сюда относятся худи, свитшоты, свитера, кардиганы, жакеты, рубашки мужского типа, безрукавки и все более объемные изделия", - говорит стилист.

Также сюда входит верхняя одежда. В зависимости от сезона выбирайте несколько единиц.

Низы или поясные изделия

Еще один важный раздел - низы или поясные изделия. Сюда входят брюки, юбки, шорты, джинсы. Все низы, которые есть в капсуле, должны отличаться по фасону и по цвету. Так имея небольшое количество вещей, вы будете создавать впечатление разнообразия, потому что вещи не будут дублироваться", - объясняет Мацькив.

Далее под низы нужно подбирать обувь. Она также должна отличаться между собой по цвету и фасону, а по количеству равняться количеству низов. Если у нас 5 низов, значит, должно быть 5 пар обуви.

Аксессуарный ряд

"До начала хватит две сумки, также несколько украшений в зависимости от сезона, шапки и шарфы на холодный период года, шляпки, шелковые платки, кепки на теплые времена года", - говорит стилист.