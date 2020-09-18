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Чи уріжуть субсидії в 2021 році: з'явилася офіційна відповідь

Автор: Анна Кисельова

Міністр фінансів зазначив, що субсидії сильно урізати не будуть

Субсидії на оплату комунальних послуг в Україні у 2021 році сильно урізати не планують. Проєктом державного бюджету на наступний рік виділено 36,6 мільярда гривень на надання субсидій українцям. Хто позбудеться субсидії – розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Згідно з планом держбюджету на 2021 рік, поданим 18 вересня у Верховну Раду, українців все-таки чекають деякі скорочення за субсидіями. Згідно з проєктом, держава виділить менше грошей для покриття витрат фізичних осіб на комунальні послуги. Так, держава недофінансує програму субсидій у наступному році на 1,1%. Про це Марченко розповів в ефірі "Україна 24".

"Якщо порівнювати цифри субсидій цього і наступного років, то ці цифри фактично однакові. В цьому році скориговані цифри на субсидії – це 37 млрд грн, наступного – 36,6 млрд", – зазначив Марченко.

Також міністр зазначив, що, попри критику бюджету-2021, уряд все-таки збільшив розмір мінімальної зарплати та "інші соціальні показники".

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"Це дає можливість деяким категоріям громадян оплачувати самостійно. Вони вже не будуть субсидіантами. Вони вже не потребуватимуть субсидій з боку держави. Але інші категорії, які потребуватимуть – забезпечать повною мірою. Я не бачу жодної проблеми", – додав Сергій Марченко.

Міністр назвав представлений проєкт бюджету "реалістичним" і "збалансованим в області доходів і витрат".

Раніше ми писали, що Марченко вважає обґрунтованим підвищення мінімальної зарплати на 30%.

Також повідомлялося, що НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця березня.

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