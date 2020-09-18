Урежут ли субсидии в 2021 году: появился официальный ответ

Субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине в 2021 году сильно урезать не планируют. Проектом государственного бюджета на следующий год выделено 36,6 миллиарда гривен на предоставление субсидий украинцам. Кто лишится субсидии – рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Согласно плану госбюджета на 2021 год, представленного 18 сентября в Верховной раде, украинцев все-таки ждут некоторые сокращения по субсидиям. Согласно проекту, государство выделит меньше денег для покрытия расходов физических лиц на коммунальные услуги. Так, государство недофинансируют программу субсидий в следующем году на 1,1%. Об этом Марченко рассказал в эфире "Украина 24".

"Если сравнивать цифры субсидий этого и следующего годов, то эти цифры фактически одинаковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – это 37 млрд грн, в следующем – 36,6 млрд", – отметил Марченко.

Также министр отметил, что, несмотря на критику бюджета-2021, правительство все-таки увеличило размер минимальной зарплаты "и другие социальные показатели".

"Это дает возможность некоторым категориям граждан самостоятельно оплачивать. Они уже не будут субсидиантами. Они уже не будут нуждаться в субсидиях со стороны государства. Но другие категории, которые будут нуждаться – обеспечат в полной мере. Я не вижу никакой проблемы", – добавил Сергей Марченко.

Министр назвал представленный проект бюджета "реалистичным" и "сбалансированным в области доходов и расходов".

Ранее мы писали, что Марченко считает обоснованным повышение минимальной зарплаты на 30%.

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