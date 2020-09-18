Кабмін представив у Раді держбюджет на 2021 рік: основні показники

Фото: Кабінет міністрів у Раді (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягають, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Основні показники бюджету-2021

Зростання доходів очікується на рівні 9,4%. Доходи складуть 1 трлн 071,1 млрд грн, витрати 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит складає 270 млрд грн.

Рівень дефіциту в порівнянні з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%.

Згідно з проектом, мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

У законі закладене зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

Передбачено і зростання середньої зарплати до 13632 гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція у 2021 році прискориться до 7,3%.

Рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Видатки на соціальний захист населення складуть 324 млрд гривень - це на 7,5 млрд гривень більше, ніж у 2020 році. З цієї суми витрати для Пенсійного фонду складуть 204 млрд гривень.

У проекті передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Витрати на Міністерство оборони в 2021 році складуть 116 094 525,6 тисячі гривень. Це на 0,1% менше, ніж в поточному році (116 217 265,9 тисяч гривень).

На обслуговування діяльності президента і Офісу президента в 2021 році заплановані видатки на рівні 1 266 795,2 млн грн. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради в 2021 році складуть 2 282 685,8 тисяч гривень. Це на 12,0% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень). Витрати на Секретаріат Кабінету міністрів становитимуть 1 092 341,3 тисяч гривень. Це на 13,9% більше, ніж у поточному році (959 075,0 тисяч грн).

Кабмін заклав на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).

Нагадаємо, за підсумками 2020 року очікується скорочення кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 1,2%, що стане наслідком загального зниження економічної активності в країні.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що КМУ заклав в проект бюджету-2021 дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу, щоб не підвищувати податки.