ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Марченко вважає обґрунтованим підвищення мінімальної зарплати на 30%

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 20:47
Марченко вважає обґрунтованим підвищення мінімальної зарплати на 30%
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 гривень є обґрунтованим. За його словами, таке рішення підтверджено економічними розрахунками і динамікою.

Про це Марченко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Міністр зазначив, що в Україні співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати становить 45%. При цьому в європейських країнах такий показник становить понад 50%.

"Ті цифри, які є в бюджеті, абсолютно обґрунтовані, підтверджені економічними розрахунками, динамікою", - сказав Марченко.

Зазначимо, раніше глава фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев назвав підвищення мінімалки до 6,5 тисяч гривень занадто завищеними.

Нагадаємо, 14 вересня Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, уряд очікує підвищення економіки в 2021 році на 4,6%.

Також згідно з бюджетом мінімальна зарплата зросте на 30% і становитиме 6,5 тисяч гривень. При цьому зростання мінімалки призведе до додаткових витрат держбюджету на 50 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Міністерство фінансів Україниминимальная зарплатаДержбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся