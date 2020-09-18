НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця березня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня гострої фази коронакризи

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 вересня встановлено на такому рівні: 28,1718 гривень за 1 долар (+0,0591 грн). При цьому курс долара на 18 вересня становить 28,1127 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з кінця березня 2020 року. Вище курс в цьому році був лише 30 березня (28,183 гривень за долар), коли долар різко зріс в умовах гострої фази коронакризи.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 11:00 18 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 33,42 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 вересня довідковий курс на рівні 28,17 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 17 вересня (28,09 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.