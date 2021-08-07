Буревій під Полтавою зривав дахи та дерева, пробивав гілками авто та занурив область у темряву

Негода на Полтавщині залишила без світла 78 населених пунктів . Потужні пориви вітру зривали дерева, а стовбури тагілки блокували дороги і траси. Також через стихію, що розгулялася, були пошкоджені будівлі, зірвані дахи в будинках, розбиті автомобілі.

Про це йдеться у зведенні в прес-службі ДСНС у Полтавській області про надзвичайні ситуації 7 серпня.

Рятувальники розповіли, що внаслідок урагану були повалені дерева на проїжджу частину місцевих доріг, а також завалило близько 4 км автодороги Київ-Харків-Довжанський між населеними пунктами с. Вили та с. Іванівка Лубенського району.

До ліквідації наслідків негоди залучалося 15 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Як передає місцеве видання Кolo.news, в області негода - сильний дощ зі шквалистим вітром - розгулялася після 17 години в п'ятницю, і за вечір і ніч встигла накоїти чимало біди.

Наслідки буревію у Полтаві 7 серпня (фото: facebook.com / kolo.news)

У самій Полтаві був знеструмлений навіть центр міста. У регіоні через повалені гілки на трасі державного значення утворилися багатокілометрові затори.

У Лубнах вирване вітром дерево потрапило людям на балкон, розбивши вікно. Також стихія пошкодила дахи будинків. В Олександрівці вирване ураганом з коренем дерево біля хірургічного відділення впало в парк.

За словами жителя Полтави Андрія Тимощука, між Лубнами та Пирятином просто неможливо було їхати на авто через потужну зливу.

Відео: на Полтавську область обрушилася негода

"Природні катаклізми 6 серпня о 16.30 вулиця Незалежності, 4 - шквальний вітер та злива наробили біди! Зламані дерева, деякі під корінь. Гілки впали на машини. Обірвало електричні мережі - світла немає. Центральна дорога Оржиці теж перекрита деревами, що звалилися", - написала користувачка мережі Людмила Квас в пабліку Оржиця.News.

Ураганний вітер зривав дерева в Полтавській області (фото: facebook.com / Наталія Тищенко / Vadim Kirpichenko)

Також повідомляється, що в районі вітер зірвав дахи, а дерева падали на автомобілі. Зокрема, в Лохвиці гілка навіть пробила лобове скло в машині біля місця водія.

Зірвані потужним вітром гілки пробивали авто (фото: kolo.news)