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Дахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під Одесою

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Одеська область, Четвер 05 серпня 2021 12:43
Дахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під Одесою Колаж РБК-Україна: Ураган в Одеській області наробив біди
Автор: Світлана Мащенко

Потужний ураган, який пронісся в середу, 4 серпня, сильно зачепив район Тарутинської ОТГ Болградського району Одеської області. Стихія виривала дерева з асфальтом, а дахи літали в повітрі.

Фото наслідків страшної негоди з'явилося у місцевому Facebook-співтоваристві.

У повідомленні йдеться, що найбільше постраждали села Підгірне, Серпневе, а також Березине.

"Бурхливий ураган в Бессарабії сьогодні дійшов і до Тарутинського району. Повалено десятки дерев, частково пошкоджено житлові будинки та ЛЕП. Основний удар припав на села Підгірне, Серпневе", - розповіли в пабліку.

Так, у селі Підгірне зірвало дах з будівель будинку культури та школи. А в Березино без даху залишилася школа і хлібний комбінат. Дахи житлових будинків також постраждали від негоди.

Дахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під ОдесоюДахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під Одесою

На фото видно, що сильний вітер повалив дерева, деякі з них були викорчувані прямо з асфальту.

Зараз комунальні служби займаються ліквідаціями наслідків стихії, на це виділені кошти.

Дахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під ОдесоюДахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під ОдесоюДахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під ОдесоюДахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під Одесою

Фото: Ураган під Одесою (facebook.com/bessarabiadom)

Відзначимо, що синоптики робили штормове попередження щодо погіршення погоди на частині України.

Раніше рятувальники розповіли, як уберегти себе і своє майно під час сильної грози.

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