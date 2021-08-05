Дахи літали, а дерева виривало з асфальтом: ураган наробив біди під Одесою

Потужний ураган, який пронісся в середу, 4 серпня, сильно зачепив район Тарутинської ОТГ Болградського району Одеської області. Стихія виривала дерева з асфальтом, а дахи літали в повітрі.

У повідомленні йдеться, що найбільше постраждали села Підгірне, Серпневе, а також Березине.

"Бурхливий ураган в Бессарабії сьогодні дійшов і до Тарутинського району. Повалено десятки дерев, частково пошкоджено житлові будинки та ЛЕП. Основний удар припав на села Підгірне, Серпневе", - розповіли в пабліку.

Так, у селі Підгірне зірвало дах з будівель будинку культури та школи. А в Березино без даху залишилася школа і хлібний комбінат. Дахи житлових будинків також постраждали від негоди.

На фото видно, що сильний вітер повалив дерева, деякі з них були викорчувані прямо з асфальту.

Зараз комунальні служби займаються ліквідаціями наслідків стихії, на це виділені кошти.

Фото: Ураган під Одесою (facebook.com/bessarabiadom)