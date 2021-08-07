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Через негоду в Україні зникло світло в майже 340 населених пунктах

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Субота 07 серпня 2021 08:40
Через негоду в Україні зникло світло в майже 340 населених пунктах Фото: в Україні через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку 7 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлені 339 населених пунктів. Відключення сталося через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Світло зникло у восьми областях:

  • Полтавська - 78 населених пунктів,
  • Черкаська - 59,
  • Чернігівська - 55,
  • Одеська - 47,
  • Сумська - 40,
  • Хмельницька - 28,
  • Кіровоградська - 24,
  • Миколаївська - 8.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того території чотирьох областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплено 6 житлових будинків, 34 дворогосподарства та повалено 163 дерева. Жертв та постраждалих немає.

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