Через негоду в Україні зникло світло в майже 340 населених пунктах
Фото: в Україні через негоду знеструмлені населені пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 7 ранку 7 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) знеструмлені 339 населених пунктів. Відключення сталося через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Світло зникло у восьми областях:
- Полтавська - 78 населених пунктів,
- Черкаська - 59,
- Чернігівська - 55,
- Одеська - 47,
- Сумська - 40,
- Хмельницька - 28,
- Кіровоградська - 24,
- Миколаївська - 8.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того території чотирьох областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплено 6 житлових будинків, 34 дворогосподарства та повалено 163 дерева. Жертв та постраждалих немає.