Електронні трудові книжки в Україні: як це буде працювати на практиці

В Україні хочуть скасувати трудові книжки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Трудові книжки в паперовому варіанті дають можливість маніпулювати працівниками

В Україні планують відмовитися від звичайних паперових трудових книжок і перевести їх в електронний формат. Як розповіла заступник міністра економіки Юлія Свириденко в ефірі Hromadske, електронна трудова книжка буде мати багато переваг.

Свириденко пояснила, що після запуску нового Трудового кодексу в українців з'явиться можливість мати електронну трудову книжку, яка в першу чергу захистить працівника від маніпуляцій роботодавця.

"Електронна трудова книжка – це опція, це можливість спростити трудову бюрократію, це єдиний реєстр, де буде весь ваш досвід роботи вказаний, бо не всі роботодавці дуже, скажімо, дотримуються закону", - сказала заступник міністра.

Вона зазначила, що деякі роботодавці намагаються маніпулювати працівниками за допомогою трудової книжки – не віддають її вчасно, щоб не відпускати працівника з місця роботи.

"Так що така проблема буде зніматися (завдяки електронній трудовій книжці — ред.). І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр", - пояснила Свириденко.

Також у новому Трудовому Кодексі планується збільшити кількість днів відпустки, і скасувати норму робочих годин на тиждень.