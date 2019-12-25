ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Електронні трудові книжки в Україні: як це буде працювати на практиці

STYLERЖиття    25.12.2019 - 09:06
Електронні трудові книжки в Україні: як це буде працювати на практиці
В Україні хочуть скасувати трудові книжки (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Трудові книжки в паперовому варіанті дають можливість маніпулювати працівниками

В Україні планують відмовитися від звичайних паперових трудових книжок і перевести їх в електронний формат. Як розповіла заступник міністра економіки Юлія Свириденко в ефірі Hromadske, електронна трудова книжка буде мати багато переваг.

Свириденко пояснила, що після запуску нового Трудового кодексу в українців з'явиться можливість мати електронну трудову книжку, яка в першу чергу захистить працівника від маніпуляцій роботодавця.

"Електронна трудова книжка – це опція, це можливість спростити трудову бюрократію, це єдиний реєстр, де буде весь ваш досвід роботи вказаний, бо не всі роботодавці дуже, скажімо, дотримуються закону", - сказала заступник міністра.

Вона зазначила, що деякі роботодавці намагаються маніпулювати працівниками за допомогою трудової книжки – не віддають її вчасно, щоб не відпускати працівника з місця роботи.

"Так що така проблема буде зніматися (завдяки електронній трудовій книжці — ред.). І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр", - пояснила Свириденко.

Також у новому Трудовому Кодексі планується збільшити кількість днів відпустки, і скасувати норму робочих годин на тиждень.

Пенсія в Україні: як довести свій трудовий стаж без документів Відпустка більше, звільнень менше: що чекає на працюючих українців (відео)
Новини України Трудовой кодекструдоустройство
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся