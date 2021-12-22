ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як запакувати подарунок, якщо не вистачає паперу: цікавий лайфхак

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 18:08
Як запакувати подарунок, якщо не вистачає паперу: цікавий лайфхак Як запакувати подарунок (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Під час новорічно-різдвяних свят багато людей стикаються з проблемою оформлення подарунків. Зокрема, бувають випадки, коли немає гарного упакування або не вистачає обгортки.

Тому, популярна блогерка у TikTok Міла Шантель розповіла, як впоратись із цією проблемою та показала, як обгорнути подарунок, якщо паперу не вистачає.

Як запакувати подарунок

За словами дівчини, достатньо просто розмістити коробку по діагоналі, тоді паперу вистачить.

До того ж у відео блогерка показує, як вона виправляє ситуацію з короткою обгорткою.

Також, щоб зекономити папір та зайвий раз не нервуватися, дівчина радить перевернути пакунок та загорнути його у папір за принципом конверта.

Відео стало вірусним та набрало майже 900 тисяч переглядів та понад 35 тисяч лайків.

@mama_mila_

Hack: save paper when gift wrapping ##giftwrapping ##christmastiktok ##christmasmagic

Here comes Santa Claus trap remix - Boomer B

Окрім того, у своєму блозі Шантель показує, як оригінально та красиво оформити подарунки.

@mama_mila_

How to wrap a shirt, like a shirt ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Sleigh Ride - Leroy Anderson

@mama_mila_

The simple way to make your gifts look fancy ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Dance of the Sugar Plum Fairy (Trap Remix) - Christmas Classics Remix

Раніше ми повідомляли, що краще не дарувати на Новий Рік.

Також ми писали, які подарунки не можна дарувати на весілля, щоб не відібрати сімейне щастя.

Читайте РБК-Україна в Google News
подарок
LITE
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей