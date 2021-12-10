Що краще не дарувати на Новий Рік: топ найбільш невдалих подарунків

Грудень - це передсвятковий місяць, а також час для того, щоб підготувати новорічні подарунки близьким, друзям, колегам.

Читайте в нашому матеріалі, що краще не дарувати, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

Не даруйте домашніх тварин

По-перше, це колосальна відповідальність, по-друге, якщо людина захоплюється тваринами на словах, це ще не означає, що вона хоче звіра вдома. Не потрапляйте в неприємну ситуацію з такими подарунками, якщо ви точно не знаєте, чи готова людина вдома прийняти тварину.

Одяг або аксесуари

Такі презенти можуть бути незрозумілі. До того ж стиль і смак - поняття дуже суб'єктивні. Те, що подобається вам - не обов'язково принесе задоволення іншому. Такі подарунки вже точно краще не дарувати колегам, іноді та зовсім близькі люди вважають за краще вибирати одяг самостійно і ви навряд чи зможете догодити.

Не даруйте нижню білизну (фото: gazeta.ru)

Спідня білизна

Такий подарунок допускається лише в тому випадку, якщо ви перебуваєте у відносинах з людиною, якій підносите презент. Якщо хочете подарувати щось особисте, то подумайте про домашні приємні дрібниці. Це може бути банний халат, дорогі ароматичні свічки, елегантне домашнє взуття.

Не даруйте гроші в конверті

Дарувати гроші - не найкраще рішення. Не всім приємні такі подарунки. Багато хто воліє, щоб від подарунка залишилася пам'ять. Краще вручіть подарунковий сертифікат на послуги або покупки.

Не даруйте гроші в конверті (фото: zabor.ua)

Ніколи не передаровуйте подарунки

Те, що вам подарували і вам не потрібно - краще віддати на благодійність, але не дарувати іншій людині в якості подарунка. Не намагайтеся прилаштувати залежалися парфумерні набори, неактуальні портмоне і шарфи, а ще старі новорічні сувеніри.