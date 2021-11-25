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Ніколи не даруйте ці речі на весілля, щоб не відібрати сімейне щастя

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Четвер 25 листопада 2021 21:21
Ніколи не даруйте ці речі на весілля, щоб не відібрати сімейне щастя Фото: що не можна дарувати на весілля молодятам (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильний подарунок на весілля - ще те завдання. У наш час багато молодят складають списки того, що б вони хотіли отримати. Але якщо цього немає, поламати голову вам таки доведеться. Давайте разом зі Styler виключимо кілька можливих варіантів весільних презентів.

Про це пише Wedding-magazine.

Антикваріат

На думку експертів, старовинні речі можуть приносити в нову сім'ю енергетику попередніх господарів. А від цього нічого хорошого точно не буде.

Якщо все ж є бажання подарувати щось подібне, виберіть нову річ, зроблену "під старовину".

Дзеркало

З дзеркалом здавна пов'язано багато прикмет - в основному негативних. В даному випадку такий подарунок може стати символом егоїзму, самозамилування.

І в родині можуть виникати ситуації, коли молодята будуть зациклюватися на собі, замість того, щоб приділяти увагу своїм половинкам.

Свічка

Подарована свічка може стати не самим хорошим знаком для майбутнього сімейного життя. Адже свічка швидко загоряється і швидко гасне.

Годинник

Таку річ не прийнято дарувати не тільки на весілля, але ніколи і нікому в принципі.

Вважається, що годинник відраховують час, що залишився на щастя і символізують швидку розлуку.

Дитячі речі

Не варто так нав'язливо натякати молодій родині на те, що їм пора приготуватися до наступного кроку. Це їхнє життя, їхнє рішення, як довго вони будуть жити, як кажуть"для себе".

Квіти з шипами

Шипи на квітах означають "уколи" долі, переживання і травми. Якщо це стосується троянд, то їх дарувати можна, але попросіть флориста прибрати з них шипи.

Порожні вази

Порожні вази символізують бідне і важке життя. Якщо хочете зробити такий подарунок, киньте на дно хоча б монету.

Також повідомлялося, що ніколи не можна дарувати на день народження.

Крім того блогерка розповіла, за якими ознаками вже на весіллі можна зрозуміти, що пара розлучиться.

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