Избегайте их! Вот какие популярные напитки наносят сильный вред почкам
Энергетические напитки, которые особенно популярны среди молодежи, негативно влияют на организм и наносят сильный вред почкам. К тому же они способны способствовать повышению давления.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Сермеда Межера.
Чем вредны энергетические напитки
По словам врача, чрезмерное употребление этих напитков может привести к серьезному поражению почек.
Такие напитки могут повредить органы тремя способами. Во-первых, особенно у чувствительных людей, высокое содержание кофеина может повысить кровяное давление, что приведет к тяжелым последствиям.
Многие люди также рассматривают энергетические напитки как альтернативу воде. Однако, кофеин в них может иметь мочегонный эффект, то есть заставляет организм терять еще больше воды, чем было бы иначе. Если мы не компенсируем это увеличением потребления жидкости, то опять же, это может повредить почки.
К тому же напитки содержат огромное количество сахара, а это может повысить уровень сахара в крови и риск образования диабета. Кофеин и другие добавки, такие как таурин и гуарана, могут вызвать сужение кровеносных сосудов и повышение частоты сердечных сокращений, создавая дополнительную нагрузку на почки.
Длительное повышение кровяного давления является хорошо известным фактором риска заболевания почек, поскольку оно повреждает мелкие кровеносные сосуды в почках, нарушая их функцию.
Кому важно избегать употребления энергетических напитков
Категорически запрещено употреблять таким группам людей:
- беременным - возникает повышенный риск осложнений во время родов из-за высокого количества кофеина
- людям, которые употребляют алкоголь - смешивание спиртовых напитков с энергетиками имеет много побочных эффектов
- людям с заболеваниями сердца - возможны осложнения, вызванные употреблением энергетических напитков
- людям, чувствительным к кофеину - возможно возникновение побочных эффектов, например, тревожность, бессонница, учащенное сердцебиение
@drsermedmezher “Drinking Energy Drinks Led Me to Kidney Surgery” #how Consuming excessive amounts of energy drinks can eventually lead to kidney damage due to their diuretic effects, impact on blood pressure, and potential to increase sugar levels. Many energy drinks contain high doses of caffeine, which acts as a diuretic, causing increased urination and potential dehydration. Chronic dehydration can strain the kidneys over time, reducing their ability to effectively filter waste and maintain electrolyte balance. Additionally, energy drinks often contribute to high blood pressure due to their stimulant content. Caffeine and other additives, such as taurine and guarana, can cause blood vessels to constrict and elevate heart rate, placing extra stress on the kidneys. Prolonged high blood pressure is a well-known risk factor for kidney disease, as it damages the small blood vessels within the kidneys, impairing their function. #energydrink #caffeine #kidney Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N
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