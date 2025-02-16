Уникайте їх! Ось які популярні напої завдають сильної шкоди ниркам

Енергетичні напої, які особливо популярні серед молоді, негативно впливають на організм та завдають сильної шкоди ниркам. До того ж вони здатні сприяти підвищенню тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського лікаря Сермеда Межера.

Чим шкідливі енергетичні напої

За словами лікаря, надмірне вживання цих напоїв може призвести до серйозного ураження нирок.

Такі напої можуть пошкодити органи трьома способами. По-перше, особливо у чутливих людей, високий вміст кофеїну може підвищити кров’яний тиск, що призведе до важких наслідків.

Багато людей також розглядають енергетичні напої як альтернативу воді. Однак, кофеїн у них може мати сечогінний ефект, тобто змушує організм втрачати ще більше води, ніж було б інакше. Якщо ми не компенсуємо це збільшенням споживання рідини, то знову ж таки, це може пошкодити нирки.

До того напої містять величезну кількість цукру, а це може підвищити рівень цукру в крові та ризик утворення діабету. Кофеїн та інші добавки, такі як таурин і гуарана, можуть спричинити звуження кровоносних судин і підвищення частоти серцевих скорочень, створюючи додаткове навантаження на нирки.

Тривале підвищення кров’яного тиску є добре відомим фактором ризику захворювання нирок, оскільки воно пошкоджує дрібні кровоносні судини в нирках, порушуючи їхню функцію.

Кому важливо уникати вживання енергетичних напоїв

Категорично заборонено вживати таким групам людей:

вагітним - виникає підвищений ризик ускладнень під час пологів через високу кількість кофеїну

людям, які вживають алкоголь - змішування спиртових напоїв з енергетики має багато побічних ефектів

людям з захворюваннями серця - можливі ускладнення, спричинені вживанням енергетичних напоїв

людям, чутливим до кофеїну - можливе виникнення побічних ефектів, наприклад, тривожність, безсоння, прискорене серцебиття