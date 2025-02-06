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Этот ароматный напиток делает людей здоровыми и улучшает настроение

Четверг 06 февраля 2025 10:55
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Этот ароматный напиток делает людей здоровыми и улучшает настроение Полезно ли какао для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Какао все любят еще с детства за его утонченный вкус. Как оказалось, такой напиток имеет много пользы для организма, если не добавлять в него один ингредиент.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Чем полезен напиток

По словам эксперта, какао особенно полезно употреблять без лишнего сахара.

Также напиток имеет следующие преимущества для здоровья:

  • улучшает работу сердца и сосудов - содержит флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов, снижают артериальное давление и улучшают кровообращение
  • улучшает настроение - стимулирует выработку серотонина и дофамина
  • антиоксидантное действие - полифенолы, содержащиеся в какао, защищают клетки от окислительного стресса и замедляют процессы старения
  • улучшает работу мозга - флавоноиды улучшают кровообращение в мозге, что положительно влияет на память, концентрацию и когнитивные функции
  • способствует нормализации уровня сахара - натуральное какао помогает улучшить чувствительность к инсулину и снижает риск развития диабета II типа

В 100 г какао содержится:

  • 24 г белка
  • 15 г жира
  • 10 г углеводов
  • 35 г пищевых волокон
  • 2 г сахаров

При каких заболеваниях нельзя пить какао

Заболевания, при которых пить какао противопоказано:

  • ожирение
  • сахарный диабет
  • панкреатит
  • гастрит

Важно знать, что проблемы с желудком могут заметно обостриться, если пить какао большими порциями и часто. Этот напиток не следует также пить тем, кто имеет непереносимость к кофеину.

Как выбрать какао-порошок

В магазине можно найти разнообразные виды какао. Необходимо знать, существует два вида какао:

  • какао-порошок, который нужно варить
  • какао-порошок, в который можно просто добавить воды или молока и напиток готов к употреблению

Осмотрите упаковку, изучите состав, жирность должна быть меньше 10%. В ароматах какао не допускается наличие посторонних запахов, а в текстуре комочками.

Ранее мы сообщали о чае, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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