Этот ароматный напиток делает людей здоровыми и улучшает настроение
Какао все любят еще с детства за его утонченный вкус. Как оказалось, такой напиток имеет много пользы для организма, если не добавлять в него один ингредиент.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Чем полезен напиток
По словам эксперта, какао особенно полезно употреблять без лишнего сахара.
Также напиток имеет следующие преимущества для здоровья:
- улучшает работу сердца и сосудов - содержит флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов, снижают артериальное давление и улучшают кровообращение
- улучшает настроение - стимулирует выработку серотонина и дофамина
- антиоксидантное действие - полифенолы, содержащиеся в какао, защищают клетки от окислительного стресса и замедляют процессы старения
- улучшает работу мозга - флавоноиды улучшают кровообращение в мозге, что положительно влияет на память, концентрацию и когнитивные функции
- способствует нормализации уровня сахара - натуральное какао помогает улучшить чувствительность к инсулину и снижает риск развития диабета II типа
В 100 г какао содержится:
- 24 г белка
- 15 г жира
- 10 г углеводов
- 35 г пищевых волокон
- 2 г сахаров
При каких заболеваниях нельзя пить какао
Заболевания, при которых пить какао противопоказано:
- ожирение
- сахарный диабет
- панкреатит
- гастрит
Важно знать, что проблемы с желудком могут заметно обостриться, если пить какао большими порциями и часто. Этот напиток не следует также пить тем, кто имеет непереносимость к кофеину.
Как выбрать какао-порошок
В магазине можно найти разнообразные виды какао. Необходимо знать, существует два вида какао:
- какао-порошок, который нужно варить
- какао-порошок, в который можно просто добавить воды или молока и напиток готов к употреблению
Осмотрите упаковку, изучите состав, жирность должна быть меньше 10%. В ароматах какао не допускается наличие посторонних запахов, а в текстуре комочками.
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