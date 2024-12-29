Врач рассказал, что обязательно нужно есть и пить после употребления алкоголя

После употребления алкоголя нужно выбирать полезные продукты, которые будут снижать уровень сахара в крови и способствовать улучшению пищеварения. Врач назвал фрукт, который способен восстановить гидратацию организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что есть после употребления алкоголя

Доктор Дональд Грант рекомендует есть определенные продукты после употребления алкоголя, чтобы повысить гидратацию и повысить уровень сахара в крови. Увлажнение является ключевым, если вы выпили несколько напитков.

" Возвращаясь домой после ночного отдыха, я настоятельно советую людям выбирать увлажняющую пищу, поскольку это может помочь восстановить гидратацию, потерянную из-за употребления алкоголя. Бананы являются отличным источником этого, а также обеспечивают калием - ключевым питательным веществом, которое алкоголь также уменьшает", - добавил эксперт.

Кроме увлажняющих продуктов, стоит употреблять немного углеводов, например овес или кашу. Можно насладиться бананом с кашей.

Эти продукты не только успокаивают желудок, но и содержат сложные углеводы, которые помогают при усталости и низком уровне сахара в крови.

Также важно заменить потерянную жидкость такими напитками, как вода. Доктор Грант рекомендует пить кокосовую воду, в частности, для гидратации и электролитов .

Важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Если вы все же планируете пить спиртные напитки, то нужно сначала поесть.

"Важно отдавать предпочтение продуктам, которые замедляют всасывание алкоголя, это делает авокадо и яйца. Правильное питание перед вечерней прогулкой может уменьшить интенсивность похмелья или вообще предотвратить его", - отметил доктор.

Чем нельзя запивать алкоголь

Газированные напитки, сладкая выпечка и чрезмерно соленые продукты являются самыми неудачными закусками при употреблении алкоголя.

В газировке содержится углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка, тем самым повышая скорость всасывания спирта. В результате человек быстро пьянеет и выпивает намного больше.