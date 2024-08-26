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Защищают иммунитет и улучшают состояние кожи: в каких продуктах больше всего витамина С

Понедельник 26 августа 2024 15:21
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Защищают иммунитет и улучшают состояние кожи: в каких продуктах больше всего витамина С В каких продуктах больше витамина С и чем он полезен (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Светлана Фус

О пользе витамина С или аскорбиновой кислоты слыхали все. В организме этот витамин не вырабатывается, потому должен поступать с едой. Если его не получать в достаточном количестве развивается гиповитаминоз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Светланы Фус.

Суточная норма витамина С

Витамин С важен для синтеза коллагена, участвует в восстановлении кожи, костей, суставов, связок, в процессе свертывания крови, необходим для эластичности и прочности сосудистой стенки, для иммунной защиты.

Суточная потребность 70-100 мг. По словам эксперта, ее не трудно набрать в любое время года, нужно только знать, где витамин С находится в достаточном количестве.

Очень важно максимально сохранить этот витамин в продуктах. Витамин C водорастворимый - неустойчивое соединение, распадается при длительном хранении. Аскорбиновая кислота легко окисляется.

Продукты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку аскорбиновая кислота вступает в реакцию. Витамин C также не следует подвергать воздействию света, повышенной влажности воздуха.

Сушка, нарезка, длительный нагрев продуктов в кастрюле с открытой крышкой, повторный разогрев блюд, медная или железная кухонная посуда разрушают мощный антиоксидант.

Поэтому лучше употреблять разнообразные овощи и фрукты в свежем, замороженном или квашеном виде, согласно времени года.

Продукты с витамином С

Больше всего витамина С в таких продуктах:

  • перец сладкий - 150-250 мг
  • сушеный шиповник - 1000 мг
  • облепиха, смородина - 200 мг
  • яблоки зимние - 16 мг
  • печень говяжья - 35 мг
  • шпинат, хрен - 55 мг
  • клубника, апельсин - 60 мг
  • киви - 90 мг
  • черемша, укроп - 100 мг
  • брюссельская капуста - 120 мг
  • облепиха, смородина - 200 мг

Признаки недостатка

Недостаток аскорбиновой кислоты отрицательно сказывается на самочувствии - появляется быстрая утомляемость, невнимательность. Если не устранить проблему, могут начаться серьезные заболевания:

  • цинга - начинают выпадать зубы и волосы, развивается геморроидальная болезнь, отмечаются проблемы с памятью
  • анемия - это патологическое состояние, при котором клетки страдают от недостатка кислорода
  • рахит - расстройство костообразования. Наблюдается у детей в раннем возрасте

Заподозрить недостаток витамина С можно по следующим признакам:

  • болевые ощущения в мышцах ног
  • вялость и слабость в течение дня
  • длительное заживление ран
  • плохой сон
  • кровоточивость десен
  • одышка даже при незначительных физических нагрузках
  • бледность кожных покровов
  • снижение работоспособности

Включив в рацион отвар шиповника, укроп, черную смородину, цитрусовые, можно поправить ситуацию. В холодный сезон отличной профилактикой авитаминоза будет употребление квашеной капусты и лимонов.

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