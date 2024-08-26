Защищают иммунитет и улучшают состояние кожи: в каких продуктах больше всего витамина С
О пользе витамина С или аскорбиновой кислоты слыхали все. В организме этот витамин не вырабатывается, потому должен поступать с едой. Если его не получать в достаточном количестве развивается гиповитаминоз.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Светланы Фус.
Суточная норма витамина С
Витамин С важен для синтеза коллагена, участвует в восстановлении кожи, костей, суставов, связок, в процессе свертывания крови, необходим для эластичности и прочности сосудистой стенки, для иммунной защиты.
Суточная потребность 70-100 мг. По словам эксперта, ее не трудно набрать в любое время года, нужно только знать, где витамин С находится в достаточном количестве.
Очень важно максимально сохранить этот витамин в продуктах. Витамин C водорастворимый - неустойчивое соединение, распадается при длительном хранении. Аскорбиновая кислота легко окисляется.
Продукты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку аскорбиновая кислота вступает в реакцию. Витамин C также не следует подвергать воздействию света, повышенной влажности воздуха.
Сушка, нарезка, длительный нагрев продуктов в кастрюле с открытой крышкой, повторный разогрев блюд, медная или железная кухонная посуда разрушают мощный антиоксидант.
Поэтому лучше употреблять разнообразные овощи и фрукты в свежем, замороженном или квашеном виде, согласно времени года.
Продукты с витамином С
Больше всего витамина С в таких продуктах:
- перец сладкий - 150-250 мг
- сушеный шиповник - 1000 мг
- облепиха, смородина - 200 мг
- яблоки зимние - 16 мг
- печень говяжья - 35 мг
- шпинат, хрен - 55 мг
- клубника, апельсин - 60 мг
- киви - 90 мг
- черемша, укроп - 100 мг
- брюссельская капуста - 120 мг
- облепиха, смородина - 200 мг
Признаки недостатка
Недостаток аскорбиновой кислоты отрицательно сказывается на самочувствии - появляется быстрая утомляемость, невнимательность. Если не устранить проблему, могут начаться серьезные заболевания:
- цинга - начинают выпадать зубы и волосы, развивается геморроидальная болезнь, отмечаются проблемы с памятью
- анемия - это патологическое состояние, при котором клетки страдают от недостатка кислорода
- рахит - расстройство костообразования. Наблюдается у детей в раннем возрасте
Заподозрить недостаток витамина С можно по следующим признакам:
- болевые ощущения в мышцах ног
- вялость и слабость в течение дня
- длительное заживление ран
- плохой сон
- кровоточивость десен
- одышка даже при незначительных физических нагрузках
- бледность кожных покровов
- снижение работоспособности
Включив в рацион отвар шиповника, укроп, черную смородину, цитрусовые, можно поправить ситуацию. В холодный сезон отличной профилактикой авитаминоза будет употребление квашеной капусты и лимонов.
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