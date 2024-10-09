Важный для работы организма: вот какой витамин помогает избежать болезней сердца

Каждый человек должен получать необходимое количество фолиевой кислоты. Этот витамин играет важную функцию в работе организма человека и может даже защитить от болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше витамина В9 и какая суточная норма для человека.

Для чего нужна фолиевая кислота

По словам диетолога Натальи Самойленко, такой витамин назначают для нормализации работы сердечно-сосудистой системы и снижения уровня плохого холестерина.

Фолиевая кислота необходима в назначении витаминов для беременной и кормящей грудью женщины.

Кроме того, она развивает важное действие в синтезе ДНК, делении клеток и образованных эритроцитов, переносящих кислород по всему телу. Если организм вырабатывает их недостаточно, то у человека может развиться анемия, что приводит к усталости, слабости и бледности кожи.

Без достаточного количества фолатов у человека может развиться тип анемии, который называется фолиеводефицитной анемией.

Получение достаточного количества витамина во время беременности особенно важно, ведь фолиевая кислота имеет решающее значение для раннего внутриутробного развития плода, особенно для спинного мозга.

"Без этого витамина сложно представить нормальное существование человека", - добавила эксперт.

Некоторые симптомы дефицита фолиевой кислоты включают в себя:

слабость

усталость

проблемы с концентрацией

головная боль

раздражительность

сердцебиение

язвы внутри рта

изменение цвета кожи, волос или ногтей

раздражительность, головная боль, учащенное сердцебиение и одышка

Продукты с фолиевой кислотой

Диетолог рассказала, что одним из лидеров по содержанию фолиевой кислоты являются зеленые листья, листовые овощи, брокколи и растительная пища.

Следует стараться есть их ежедневно, включая в каждый прием пищи.

Оптимальное количество, удовлетворяющее ежедневную потребность взрослого, составляет 400 мкг. Однако при работе и лактации эти потребности увеличиваются.

Чечевица богата фолиевой кислотой. Одна чашка вареной чечевицы обеспечивает 358 мкг фолиевой кислоты, что составляет 90% рекомендуемой нормы для среднестатистического здорового взрослого.

Свекла содержит разнообразные витамины и минералы, такие как марганец, витамин С, калий и фолиевая кислота. Одна чашка сырой свеклы содержит 148 мкг фолиевой кислоты.

К тому же половина авокадо содержит около 82 мкг фолатов, а также помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний.

Продукты с высоким содержанием такого витамина помогут удовлетворить ежедневные потребности организма.