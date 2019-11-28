Знищує ціль в тилу ворога: в Україні випробував нову крилату ракету (відео)

В Україні випробували крилату ракету Р-360 комплексу "Нептун" (Фото: defence-ua.com)

Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун" може знищувати морські та наземні цілі

В Україні провели успішні випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" - апарат здійснив політ на понад 250 кілометрів по заданому маршруту та висотах. Про це розповів гедиректор і генеральний конструктор державного КБ "Луч" Олег Коростельов, передає Defense Express.

Він наголосив, що 28 листопада фактично була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками.

Наступний етап випробування буде спрямований на бойові характеристики ракети.

В Україні успішно випробували крилату ракету Р-360 комплексу "Нептун" (Фото: defence-ua.com)

Маса ракети Р-360 становить 870 кг, а бойова частина важить 150 кг. Дальність пуску - до 280 км, швидкість близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль становить від 3 до 10 метрів.

Випробування ракетного комплексу "Нептун" (Фото: скріншот)

Як розповіли в конструкторському бюро, комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (це повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків в залпі від 3 до 5 секунд.

Відео: В Україні випробували крилату ракету Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун"

Комплекс "Нептун" може знаходитися на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання складає до 15 хвилин.

У конструкцію крилатої ракети Р-360 внесли цілий ряд нововведень. Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крім цього, ракета отримала новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршовий ділянка польоту, а також крила та рулі більшої площі, які повинні підвищити керованість і маневреність Р-360.

Ця крилата ракета може обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль в тилу ворога несподіваним ударом.

Раніше в РНБО зазначали, що мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", який може знищувати морські та наземні цілі, після закінчення всіх випробувань і прийняття на озброєння повинен стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечить захист узбережжя Чорного та Азовського морів.

Відео: Головка самонаведення для протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" є одним з найскладніших елементів крилатої ракети