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Забрали всі призові: в Одесі пограбували відомого шахіста

STYLERЖиття    07.06.2019 - 13:52
Забрали всі призові: в Одесі пограбували відомого шахіста
В Одесі пограбували відомого шахіста (фото: колаж РБК-Україна)

З будинку українського гросмейстера винесли майже 17 тисяч доларів

В Одесі пограбували відомого шахіста Станіслава Богдановича, який представляє Україну на міжнародних турнірах. 26-річний хлопець навіть не ховав чесно заслужений виграш, оскільки не підозрював, що з ним могли так безсовісно вчинити. Про це інформує "Сегодня".

Наголошується, що шахіст виграв на міжнародних змаганнях велику суму грошей. Він з дитинства заробляв на життя перемогами на турнірах, однак зараз у нього залишилися лише медалі та кубки - всі призові забрали грабіжники.

"За останні кілька місяців я виграв більше, ніж за попередні часи. Три поспіль турніри - це все разом близько 17 тисяч доларів", - розповів шахіст.

У день пограбування Станіслав перебував на турнірі в Чорноморську, а по приїзду додому мати повідомила сумну новину про те, що грабіжники винесли все цінне, поки вона на годину вийшла на вулицю.

Забрали всі призові: в Одесі пограбували відомого шахістаВ Одесі пограбували відомого шахіста: (фото: chessclub.lviv.ua)

Зловмисники, мабуть, вислідили і дізналися, коли вдома нікого не буде. Часу на все у них було не особливо багато, тому працювали швидко, навіть не зламували двері. Спортсмен зізнається, що двері наче відкриті рідним ключем.

Поліція розглядає можливі версії скоєння злочину. Зловмиснику загрожує термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше Усик прокоментував позбавлення чемпіонських титулів.

Раніше ми писали, що Усик повинен був дебютувати в суперважкій ваговій категорії 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.

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